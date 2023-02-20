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В отелях, отключенных от водоснабжения из-за схода лавины в горах Сочи, есть запас воды на сутки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-otelyah-otklyuchennyh-ot-vodosnabzheniya-iz-za-shoda-laviny-v-gorah-sochi-est-zapas-vody-na-sutki
В отелях, отключенных от водоснабжения из-за схода лавины в горах Сочи, есть запас воды на сутки
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, из-за схода лавины на высоте 1 тыс. 170 м повреждены инженерные коммуникации — газопровод среднего давления и два водопровода.

Пострадавших среди людей нет. По заявкам жителей оперативно организовали подвоз воды. В отключенных от водоснабжения отелях запас воды есть минимум на сутки. На месте развернули городской оперативный штаб, работают бригады водоканала, горгаза, спасатели МЧС и чиновники. Специалисты уже приступили к работам на поврежденном участке.

«Доступ для жителей и туристов туда ограничили. Сейчас проведем оценку ущерба и расчет необходимых сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ. Сделаем все необходимое, чтобы наши жители и гости горного кластера как можно мягче ощутили вынужденные временные неудобства. Будем работать, сколько потребуется. На контроле и все другие территории города», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

По его словам, 20 февраля на реках в разных районах датчики фиксировали достижение неблагоприятных и даже опасных отметок. Сейчас уровень воды в реках спал, опасности для людей нет. Дождь продолжается, в микрорайонах и населенных пунктах жителей оповещают по громкой связи.

Прокуратура Адлерского района Сочи взяла под контроль устранение последний схода лавины в горах вблизи поселка Эстосадок, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лавина сошла днем 20 февраля в поселке Эстосадок. Она задела снежную пушку и оградительную сетку. Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, которые питают Олимпийскую деревню. Позже в МЧС сообщили о том, что лавина повредила газопровод низкого давления.

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