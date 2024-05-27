Повышаем иммунитет без БАДов и добавок

Как без помощи таблеток укрепить иммунитет и стать здоровее? Иногда достаточно изменить несколько своих повседневных привычек или добавить пару-тройку новых, чтобы уже через месяц почувствовать себя более здоровым человеком.

Итак, вот несколько рекомендаций, как без лекарств, БАДов и различных добавок стать более устойчивым к вирусам и болезням.

Закаляйтесь

Не нужно сразу прыгать в прорубь с головой и ждать чуда, что от одного раза иммунитет станет крепче. Достаточно 2-3 раза в неделю принимать прохладный и/или контрастный душ, постепенно понижая температуру воды до минимума и увеличивая время водных процедур.

Например, в первый раз можно принять прохладный душ (так, чтобы коже было приятно, но не было мурашек) в течение 3-х минут. Следующий раз — сделать воду еще чуть-чуть прохладнее, постоять под струей воды уже 5 минут и т. д.

Подобная практика поможет «прокачать» устойчивость к холоду, а значит, в случае непогоды или смены сезонов снизить риск простуды.

Спите

Не секрет, что во время сна организм восстанавливается, но только с условием, что сон длится 7-8 часов. Если человек спит меньше, то все его процессы сильно замедляются — от метаболизма до работы головного мозга, а также сильно ослабевает иммунитет.

Чтобы тело стало здоровее, необходимо соблюдать режим сна: ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные, когда нет никаких дел и никуда не нужно идти. При этом в спальне должно быть слегка прохладно и очень темно. Касательно первого, стоит просто проветривать комнату за полчаса до сна, а второго — необходимо занавешивать окна плотными занавесками или носить маски для сна.

Кроме того, за 2 часа до сна стоит убрать все гаджеты, и приглушить свет в доме — это поможет настроить организм на то, что скоро ему предстоит засыпать. Можно также выпить стакан молока, что поспособствует выработке мелатонина.

Смейтесь

Смех не только продлевает жизнь, но и способствует увеличению роста и активности клеток, которые борются с вирусами в организме. Об этом пишет Western Kentucky University. Так, если регулярно смотреть комедии, можно «насмеять» себе крепкий иммунитет и еще несколько лет на Земле.

Чаще ешьте зелень и ягоды

В зелени и ягодах содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалам и тем самым снижают риск развития воспалений и рака. Как известно, эти недуги сильно «бьют» по организму, так как тот направляет все силы на борьбу с ними (если те появляются).

Конечно же, лучше предупредить болезнь, чем бороться с ней, а потому обязательно разнообразьте свой рацион и добавьте в него больше шпината, салата, укропа, петрушки, клубники, голубики, малины, смородины. Это и вкусно, и полезно.

Не копите стресс

Одна из основных причин того, что иммунитет становится слабее, — сильный и/или хронический стресс.

Важно регулярно давать «выход» кортизолу экологичным способом. Это может быть бег, бокс, плавание, танцы, пение, в общем, что-то, что дает выход всем скопившимся эмоциям.

Если нет возможности или желания заняться чем-то из перечисленного, можно дать себе навзрыд поплакать или покричать (главное — не напугать соседей или людей вокруг). Это тоже хорошая практика, которая поможет справиться со стрессом.

Важно не закапывать в себе свои эмоции и переживания, а осознавать их, стараться понимать причину их появления и давать себе проживать их. Тогда кортизол не будет сильно повышаться, что, в свою очередь, позволит сохранить иммунитет. А если «выпускать» из себя стресс с помощью спорта, то это еще и поспособствует укреплению организма.

Занимайтесь спортом

Ну раз мы начали говорить о физической активности, то напомним, что движение — жизнь.

Во время занятий спортом или танцами кровообращение в организме ускоряется, тем самым увеличивая движение иммунных клеток, которые защищают организм от вирусов, бактерий и других микроорганизмов. В результате, в случае попадания в организм, например, вируса гриппа, иммунитет быстрее его распознает и подавит, не дав распространиться по телу и развиться.

Используйте аромалампу

Эфирные масла — далеко не глупость, а действительно дельная вещь, которая благотворно сказывается на здоровье и помогает укрепить иммунитет.

Например, масло лимона, эвкалипта, можжевельника, мяты, розмарина, пихты и шалфея обладают противовирусным и противомикробным свойствами. Если регулярно зажигать аромалампу с правильно подобранными маслами, это поможет «очистить» легкие от вирусов, что особенно актуально в период простуд и гриппа. Так, иммунитет не ослабнет, и человек на заболеет или перенесет болезнь в легкой форме.

Соблюдайте водный баланс

Простое правило, о котором знают все, но мало кто его соблюдает, — нужно выпить за день минимум 1,5 л чистой воды. Это нужно для нормального функционирования организма, для увлажнения кожи, поддержания нормального кровообращения и пр.

При длительном обезвоживании кровь становится гуще, а антител в организме — меньше, иммунитет слабеет, а органы недополучают питательных веществ, и человек становится очень уязвим к вирусам и инфекциям.

Чтобы не допустить такого, стоит пить в течение дня каждые 2 часа по 250-350 мл чистой воды, не заменяя ее на кофе, чай, сок или газировку.

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