Постный суп «Царь Горох» — простой рецепт с двумя видами бобовых
Идеальный способ разнообразить постное меню — приготовить вкуснейший супчик. Несмотря на то, что в его основе целых два вида бобовых, суп получается легким, сытным и энергетически сбалансированным. Тем кто не мыслит свой рацион без первого он обязательно понравится.
Если возникнет желание добавить в него картофель — переборите его. Картошка в этом супе лишняя, плотность консистенции и питательные свойства в этом варианте обеспечивает нут.
Нут я покупала на рынке и некоторое время не могла выбрать какой лучше взять. Рынок предлагал два абсолютно одинаковых на вид сорта — армянский и турецкий. Цена была тоже одинаковой.
На вопрос «в чем отличие?» продавец резонно ответил: «Этот армянский, этот турецкий…».
Сраженная столь железобетонной логикой я купила и тот, и другой.
Ингредиенты
Всего на двухлитровую кастрюлю мне понадобилось:
- Нут — ½ стакана (100 г)
- Горох колотый — ½ стакана (100 г)
- Лук репчатый — 1 крупная луковица
- Морковь — 1 шт. (100 г)
- Перец болгарский — 1 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Перец черный горошком 5-6 шт.
- Масло растительное рафинированное — 3-4 ст.л.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Как готовим:
Нут промываем и замачиваем в холодной воде часа на два, на три, а лучше на ночь. Колотый горох промываем. Замачивать его не нужно.
Лук и морковь чистим, перец избавляем от сердцевины.
Лук рубим мелким кубиком, перец режем соломкой, морковь натираем на крупной терке.
В кастрюлю с холодной водой добавляем нут, горох, доводим до кипения, убавляем температуру плиты и варим на медленном огне минут десять. Бурлить воде на даем, пену снимаем шумовкой, нут и горох пробуем, параллельно готовим зажарку.
Разогреваем в сковороде масло и последовательно добавляя ингредиенты обжариваем:
- Лук — до прозрачности,
- Морковь — до легкого румянца
- Болгарский перец — до выделения небольшого количества сока.
В зажарку добавляем немного сахара и соли, перемешиваем. Всего на приготовление зажарки у нас уйдет минут десять, столько же сколько будет нужно, что бы нут и горох сварились до полуготовности. Добавляем к ним зажарку, лаврушку и если нужно выправляем по соли.
Еще минут пять и наш суп готов.
Варианты на будущее
Когда пост закончится, я к этому рецепту добавлю копченых ребрышек.
Их нужно будет предварительно слегка обжарить на сковороде, без добавления масла, просто, чтобы они раскрыли свой вкус.
Добавлю их вместе с зажаркой, за пять минут до готовности супа. А пока разливаем постный суп «Царь Горох» по тарелкам и при желании добавляем мелко нарубленную зелень.
Подаем с ломтиком черного «Бородинского», с домашними сухариками, гренками или чесночными пампушками.
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