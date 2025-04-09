Постный суп «Царь Горох» — простой рецепт с двумя видами бобовых

Идеальный способ разнообразить постное меню — приготовить вкуснейший супчик. Несмотря на то, что в его основе целых два вида бобовых, суп получается легким, сытным и энергетически сбалансированным. Тем кто не мыслит свой рацион без первого он обязательно понравится.

Если возникнет желание добавить в него картофель — переборите его. Картошка в этом супе лишняя, плотность консистенции и питательные свойства в этом варианте обеспечивает нут.

Нут я покупала на рынке и некоторое время не могла выбрать какой лучше взять. Рынок предлагал два абсолютно одинаковых на вид сорта — армянский и турецкий. Цена была тоже одинаковой.

На вопрос «в чем отличие?» продавец резонно ответил: «Этот армянский, этот турецкий…».

Сраженная столь железобетонной логикой я купила и тот, и другой.

Ингредиенты

Всего на двухлитровую кастрюлю мне понадобилось:

Нут — ½ стакана (100 г)

Горох колотый — ½ стакана (100 г)

Лук репчатый — 1 крупная луковица

Морковь — 1 шт. (100 г)

Перец болгарский — 1 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Перец черный горошком 5-6 шт.

Масло растительное рафинированное — 3-4 ст.л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Нут промываем и замачиваем в холодной воде часа на два, на три, а лучше на ночь. Колотый горох промываем. Замачивать его не нужно.

Лук и морковь чистим, перец избавляем от сердцевины.

Лук рубим мелким кубиком, перец режем соломкой, морковь натираем на крупной терке.

В кастрюлю с холодной водой добавляем нут, горох, доводим до кипения, убавляем температуру плиты и варим на медленном огне минут десять. Бурлить воде на даем, пену снимаем шумовкой, нут и горох пробуем, параллельно готовим зажарку.

Разогреваем в сковороде масло и последовательно добавляя ингредиенты обжариваем:

Лук — до прозрачности,

Морковь — до легкого румянца

Болгарский перец — до выделения небольшого количества сока.

В зажарку добавляем немного сахара и соли, перемешиваем. Всего на приготовление зажарки у нас уйдет минут десять, столько же сколько будет нужно, что бы нут и горох сварились до полуготовности. Добавляем к ним зажарку, лаврушку и если нужно выправляем по соли.

Еще минут пять и наш суп готов.

Варианты на будущее

Когда пост закончится, я к этому рецепту добавлю копченых ребрышек.

Их нужно будет предварительно слегка обжарить на сковороде, без добавления масла, просто, чтобы они раскрыли свой вкус.

Добавлю их вместе с зажаркой, за пять минут до готовности супа. А пока разливаем постный суп «Царь Горох» по тарелкам и при желании добавляем мелко нарубленную зелень.

Подаем с ломтиком черного «Бородинского», с домашними сухариками, гренками или чесночными пампушками.

Читать также:

Три простых и вкусных блюда из репы