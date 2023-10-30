После беспорядков в Махачкале Дуров решил банить призывающие к насилию каналы

Об этом основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил 30 октября.

«Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров приложил скриншот одного из каналов, который призывал жителей кавказской республики к беспорядкам.

Ранее появились сообщения о том, что пользователи Telegram из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области пожаловались на сбои в работе мессенджера. Днем было зафиксировано более 17,5 тысячи жалоб. Больше всего — 37% жалоб поступили от пользователей из Краснодарского края.

Также на работу мессенджера жаловались пользователи из Воронежской области, Москвы, Волгоградской области, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Пользователи предположили, что сбой в работе Telegram в южных регионах РФ связан с возможными блокировками Роскомнадзора, но официально об этом в ведомстве не заявляли, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у аэропорта Махачкалы несколько сотен человек устроили массовые беспорядки. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы. Около 22:20 аэропорт освободили от протестующих. Аэропорт Махачкалы после беспорядков планировали открыть 31 октября, но он возобновил прием и отправку самолетов 30 октября с 14:00.