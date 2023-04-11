Польза солнца: зачем принимать витамин D

«Солнечный» витамин D способствует усвоению кальция и фосфора из пищи, препятствует развитию рахита у детей, защищает от кариеса, остеопороза и укрепляет иммунитет. Витамин D вырабатывается в коже человека под воздействием ультрафиолета, но иногда просто «погреться на солнышке» бывает недостаточно.

Много витамина D содержится в жирных сортах рыбы, в икре, яичном желтке и молочных продуктах. Также он есть в устрицах, лесных грибах и семечках. Производители некоторых продуктов дополнительно добавляют в них витамин D. Например, часто соответствующую маркировку можно увидеть на детских йогуртах. Обычно правильный рацион и регулярные прогулки в солнечную погоду способны обеспечить нужный уровень витамина D, но если получить его «естественным путем» не получается, стоит обратиться к витаминам из аптеки.

Важно: определить уровень витамина D в организме может только врач на основании поведенных анализов. Без назначения специалиста витамины, как и любые другие препараты, принимать нельзя.

Польза витамина D

Витамин D способствует профилактике склероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также он хорош для иммунитета, защищая людей от гриппа и простуды.

Доказано, что витамин D улучшает настроение, снимает тревожность и борется с депрессией. Существуют исследования, подтверждающие, что у пациентов с депрессиями отмечали положительную динамику после курса витамина D.

Прием витамина D и добавка кальция позволяют похудеть людям с избыточным весом. Эти добавки подавляют излишний аппетит.

Кроме того, витамин D повышает выносливость и физическую силу.

Чем опасен дефицит витамина D

Недостаток витамина D ведет к вымыванию кальция и фосфора из костей. У детей дефицит витамина D ведет к рахиту и особенно опасен в первый год жизни, у взрослых возможно возникновение остеопороза (разрежение костной ткани) или остеомаляции (размягчение костной ткани).

Кроме того, ученые предполагают связь дефицита витамина D с развитием онкологических, аутоиммунных, инфекционных, вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше — не значит лучше

Передозировка витамина D тоже может привести к нежелательным последствиям. При повышенной чувствительности даже небольшое количество способно вызвать гипервитаминоз. Избежать этого поможет предварительная консультация с врачом и анализы крови.

Избыток витамина D вызывает слабость, потерю аппетита, тошноту, расстройства кишечника, боли в суставах и мышцах, головные боли и лихорадку. Также повышается давление, могут возникнуть судороги и затруднение дыхания. Кроме того, возможны отложения солей кальция в органах и почечной недостаточности.

Кому нельзя принимать витамин D

Противопоказаниями к приему витамина D являются гиперкальциемия, гиперкальциурия, мочекаменная болезнь c наличием кальциевых камней. Также нельзя принимать его пациентам с саркоидозом, почечной недостаточностью и гипервитаминозом D.

При беременности и грудном вскармливании, а также в пожилом возрасте принимать витамин D нужно с осторожностью и под контролем врача.

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