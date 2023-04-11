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Как проявляется нехватка витамина В12

Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-proyavlyaetsya-nehvatka-vitamina-v12
Как проявляется нехватка витамина В12
Как проявляется нехватка витамина В12

Витамин B12 — это группа биологически активных веществ, которые объединяют под названием «кобаламины». B12 помогает организму в обеспечении важнейших процессов: синтезе ДНК, производстве энергии, поддержании нормальной функции нервной системы.

О причинах и симптомах дефицита B12 рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем Telegram-канале.

Витамин B12 — важнейшее питательное вещество для организма, поскольку помогает в формировании эритроцитов и в правильном функционировании нервной системы.

Симптомы дефицита B12:

  • Головокружение;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Покалывание на кончиках пальцев;
  • Быстрая утомляемость;
  • Перепады настроения;
  • Ухудшение памяти.

Причины дефицита:

Недостаточное поступление с пищей — веганство (витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения);

Употребление алкоголя;

Нарушение всасывания витамина — нарушение работы тонкого кишечника, недостаточность ферментов поджелудочной железы, сниженная секреция желудочного сока, отсутствие или дефицит внутреннего фактора Касла, паразитоз;

Генетические нарушения — мутация в гене СG1, отсутствие белка гаптокоррина.

Процесс «всасывания» витамина В12 очень нестандартный. Для этого в желудке вырабатывается особый белок — «внутренний фактор», который уносит В12 за собой в тонкий кишечник. В его конечном отделе внутренний фактор проходит через тонкую кишечную стенку и тянет за собой В12. Из-за непростого механизма B12 — лидер по нарушениям «всасывания».

Для восполнения дефицита необходимо восстановить микробиоту кишечника, которая участвует в синтезе аминокислот, регулирует обмен жиров, жирных желчных кислот.

Затем стоит включить в рацион продукты, богатые В12:

  • Печень;
  • Отварные мидии;
  • Скумбрия;
  • Сельдь;
  • Горбуша;
  • Тушеная говядина;
  • Свинина.

Читайте также: как стресс влияет на пищеварение и наоборот. 

Автор:

Ирина Филатова

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