Как проявляется нехватка витамина В12

Витамин B12 — это группа биологически активных веществ, которые объединяют под названием «кобаламины». B12 помогает организму в обеспечении важнейших процессов: синтезе ДНК, производстве энергии, поддержании нормальной функции нервной системы.

О причинах и симптомах дефицита B12 рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем Telegram-канале.

Витамин B12 — важнейшее питательное вещество для организма, поскольку помогает в формировании эритроцитов и в правильном функционировании нервной системы.

Симптомы дефицита B12:

Головокружение;

Учащенное сердцебиение;

Покалывание на кончиках пальцев;

Быстрая утомляемость;

Перепады настроения;

Ухудшение памяти.

Причины дефицита:

— Недостаточное поступление с пищей — веганство (витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения);

— Употребление алкоголя;

— Нарушение всасывания витамина — нарушение работы тонкого кишечника, недостаточность ферментов поджелудочной железы, сниженная секреция желудочного сока, отсутствие или дефицит внутреннего фактора Касла, паразитоз;

— Генетические нарушения — мутация в гене СG1, отсутствие белка гаптокоррина.

Процесс «всасывания» витамина В12 очень нестандартный. Для этого в желудке вырабатывается особый белок — «внутренний фактор», который уносит В12 за собой в тонкий кишечник. В его конечном отделе внутренний фактор проходит через тонкую кишечную стенку и тянет за собой В12. Из-за непростого механизма B12 — лидер по нарушениям «всасывания».

Для восполнения дефицита необходимо восстановить микробиоту кишечника, которая участвует в синтезе аминокислот, регулирует обмен жиров, жирных желчных кислот.

Затем стоит включить в рацион продукты, богатые В12:

Печень;

Отварные мидии;

Скумбрия;

Сельдь;

Горбуша;

Тушеная говядина;

Свинина.

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