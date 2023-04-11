Как проявляется нехватка витамина В12
Витамин B12 — это группа биологически активных веществ, которые объединяют под названием «кобаламины». B12 помогает организму в обеспечении важнейших процессов: синтезе ДНК, производстве энергии, поддержании нормальной функции нервной системы.
О причинах и симптомах дефицита B12 рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем Telegram-канале.
Витамин B12 — важнейшее питательное вещество для организма, поскольку помогает в формировании эритроцитов и в правильном функционировании нервной системы.
Симптомы дефицита B12:
- Головокружение;
- Учащенное сердцебиение;
- Покалывание на кончиках пальцев;
- Быстрая утомляемость;
- Перепады настроения;
- Ухудшение памяти.
Причины дефицита:
— Недостаточное поступление с пищей — веганство (витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения);
— Употребление алкоголя;
— Нарушение всасывания витамина — нарушение работы тонкого кишечника, недостаточность ферментов поджелудочной железы, сниженная секреция желудочного сока, отсутствие или дефицит внутреннего фактора Касла, паразитоз;
— Генетические нарушения — мутация в гене СG1, отсутствие белка гаптокоррина.
Процесс «всасывания» витамина В12 очень нестандартный. Для этого в желудке вырабатывается особый белок — «внутренний фактор», который уносит В12 за собой в тонкий кишечник. В его конечном отделе внутренний фактор проходит через тонкую кишечную стенку и тянет за собой В12. Из-за непростого механизма B12 — лидер по нарушениям «всасывания».
Для восполнения дефицита необходимо восстановить микробиоту кишечника, которая участвует в синтезе аминокислот, регулирует обмен жиров, жирных желчных кислот.
Затем стоит включить в рацион продукты, богатые В12:
- Печень;
- Отварные мидии;
- Скумбрия;
- Сельдь;
- Горбуша;
- Тушеная говядина;
- Свинина.
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