Как стресс влияет на пищеварение и наоборот
Нервная система контролирует пищеварительную, посылая сигналы органам для регулирования их функций. И когда человек испытывает стресс или высокий уровень беспокойства, нервная система может стать гиперактивной и нарушить функции пищеварения.
О том, чем именно стресс грозит пищеварительной системе, рассказал в своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Язвы желудка
Стресс и беспокойство могут привести к тому, что желудок начнет вырабатывать чрезмерное количество кислоты. Это может повредить слизистую оболочку желудка и привести к образованию язв.
Синдром раздраженного кишечника
СРК — это состояние, поражающее толстую кишку. Оно характеризуется такими симптомами, как боль в животе, вздутие и изменения дефекации. По сути, стресс и тревога являются триггерами синдрома раздраженного кишечника.
Изжога и кислотный рефлюкс
Тревога, беспокойство и стресс могут вызвать расслабление мышц пищеварительной системы, позволяя желудочной кислоте затекать обратно в пищевод, вызывая изжогу и кислотный рефлюкс.
Диарея или запор
Тревога и стресс могут заставить мышцы пищеварительной системы сокращаться слишком сильно или слишком мало, что приводит к диарее или запорам.
Важно: кишечник часто называют «вторым мозгом» из-за его способности связываться с центральной нервной системой через энтеральную нервную систему, а микробиота кишечника играет жизненно важную роль в этом процессе коммуникации.
Доктор Кутушов отметил, что микробиота кишечника может влиять на уровни нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота. Они отвечают за регулирование настроения, тревоги и стресса, а также влияют на выработку кортизола (гормон стресса).
Также кишечная микробиота оказать влияние на связь между мозгом и кишечником, продуцируя метаболиты, которые могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. Эти метаболиты могут влиять на функцию мозга и изменять эмоциональное состояние.
Регулировать свое эмоциональное состояние можно при помощи здорового питания, физической нагрузки и других положительных изменений образа жизни.
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