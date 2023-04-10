Как стресс влияет на пищеварение и наоборот

Нервная система контролирует пищеварительную, посылая сигналы органам для регулирования их функций. И когда человек испытывает стресс или высокий уровень беспокойства, нервная система может стать гиперактивной и нарушить функции пищеварения.

О том, чем именно стресс грозит пищеварительной системе, рассказал в своем Telegram-канале врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Язвы желудка

Стресс и беспокойство могут привести к тому, что желудок начнет вырабатывать чрезмерное количество кислоты. Это может повредить слизистую оболочку желудка и привести к образованию язв.

Синдром раздраженного кишечника

СРК — это состояние, поражающее толстую кишку. Оно характеризуется такими симптомами, как боль в животе, вздутие и изменения дефекации. По сути, стресс и тревога являются триггерами синдрома раздраженного кишечника.

Изжога и кислотный рефлюкс

Тревога, беспокойство и стресс могут вызвать расслабление мышц пищеварительной системы, позволяя желудочной кислоте затекать обратно в пищевод, вызывая изжогу и кислотный рефлюкс.

Диарея или запор

Тревога и стресс могут заставить мышцы пищеварительной системы сокращаться слишком сильно или слишком мало, что приводит к диарее или запорам.

Важно: кишечник часто называют «вторым мозгом» из-за его способности связываться с центральной нервной системой через энтеральную нервную систему, а микробиота кишечника играет жизненно важную роль в этом процессе коммуникации.

Доктор Кутушов отметил, что микробиота кишечника может влиять на уровни нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота. Они отвечают за регулирование настроения, тревоги и стресса, а также влияют на выработку кортизола (гормон стресса).

Также кишечная микробиота оказать влияние на связь между мозгом и кишечником, продуцируя метаболиты, которые могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. Эти метаболиты могут влиять на функцию мозга и изменять эмоциональное состояние.

Регулировать свое эмоциональное состояние можно при помощи здорового питания, физической нагрузки и других положительных изменений образа жизни.

Читайте также: как не подцепить кишечную палочку.