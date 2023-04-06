Советы врача: как не подцепить кишечную палочку
Каждый знает, какие неприятности может принести кишечная палочка. Расстройство желудка, понос, слабость, тошнота и боли в животе — все это проделки Escherichia coli.
Однако кишечная палочка присутствует в организме каждого человека с первых дней после рождения и до конца жизни. Она является нормальным обитателем кишечника, помогает в выработке витаминов группы В и К, участвует в обмене жирных и желчных кислот, холестерине, билирубине. Опасной кишечная палочка становится, когда ее слишком много.
Большинство представителей Escherichia coli способны вызвать заболевания лишь у крайне ослабленных людей. Но ряд бактерий вызывают кишечные и внекишечные инфекции — от всем известной диареи и инфекции мочевыводящих путей до менингитов.
О том, как обезопасить себя от патогенных бактерий, рассказал в своем Telegram-канале врач токсиколог Михаил Кутушов.
Враг не пройдет
По словам Кутушова, эффективной защитой от кишечной палочки является соблюдение гигиены и санитарных норм. Мыть руки перед едой необходимо! Так же, как овощи, фрукты, ягоды и зелень.
Любители готовых блюд из доставки находятся в зоне риска. Чтобы защититься от кишечной палочки, лучше вообще отказаться от такой еды. Если такой возможности нет, следите за тем, чтобы соус находился в отдельном контейнере. В нем кишечная палочка размножается лучше всего.
Не рекомендуется употреблять недожаренное или недоваренное мясо. А сырое мясо должно храниться отдельно от других продуктов. Посуду и поверхности, соприкасавшиеся с сырым мясом нужно дезинфицировать.
Чтобы не подцепить кишечную палочку, не пейте неочищенную воду. Особенно из природных источников. Кроме того, старайтесь не глотать воду при купании в реке или в бассейне.
Также Кутушов рекомендует принимать пробиотики для поддержания баланса микрофлоры кишечника.
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