Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Ферментированные — это такие продукты, которые подвергаются брожению при приготовлении. Бактерии в этом случае выделяют молочную кислоту, питаясь крахмалами и сахаром.
Ферментация позволяет долго сохранять продукты, а также способствует выработке пробиотиков — это бактерии, которые необходимы для вывода токсинов, усвоения питательных веществ, а также стабильной работы внутренней экосистемы.
Что относится к ферментированным продуктам?
Список достаточно обширный, поэтому каждый может выбрать из него что-то на свой вкус.
- Квашеные овощи: капуста, огурцы, лук, чеснок, кимчи, редис, болгарский перец, морковь, фасоль, свекла и яблоки.
- Комбуча — чайный гриб;
- Квас;
- Соевый соус;
- Кефир и йогурты;
- Мисо — паста из соевых бобов;
- Хамон — вяленое мясо;
- Хлеб на закваске;
- Сырой сыр — из непастеризованного молока.
В чем польза ферментированных продуктов?
Благодаря размножению дружественных кишечных бактерий, ферментированные продукты влияют на многие системы организма. Они способствуют:
- Поддержке иммунной системы;
- Выведению токсинов;
- Нормализации работы ЖКТ;
- Усвоению витаминов и минералов;
- Борьбе с вредными бактериями;
- Улучшению кожи.
Можно приготовить самостоятельно?
Можно и даже нужно. Так точно не будет сомнений в качестве продуктов и правильности ферментации.
- Квашеные овощи. Принцип везде схожий: овощи или фрукты залить водой с добавлением соли и оставить для брожения при комнатной температуре. Рецепты разные, при желании можно добавить специи — они не помешают ферментации.
- Кефир. Его можно сделать из непастеризованного молока с добавлением пробиотика или закваски. Также можно приготовить необычный кокосовый кефир — вместо обычного молока взять кокосовое и также добавить в него пробиотики. Для приготовления йогурта полученную смесь нужно поместить на 12–15 часов в йогуртницу или мультиварку.
- Чайный гриб. Для этого нужно купить сам гриб, положить его в банку с заранее заваренным остывшим сладким черным чаем и накрыть марлей. Напиток будет готов через 5–10 дней.
- Квас. Его приготовить тоже несложно: ржаные сухари нужно залить горячей водой, дать остыть, процедить жидкость и перелить ее в большую тару. После добавить сахар и дрожи, накрыть тонким полотенцем и оставить на ночь.
Количество ферментированных овощей из-за кислого вкуса лучше ограничивать, потому что они могут раздражать слизистую желудка, а также вызывать метеоризм и вздутие.
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