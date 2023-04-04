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Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления

Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-takoe-fermentirovannye-produkty-polza-i-sposoby-prigotovleniya
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления

Ферментированные — это такие продукты, которые подвергаются брожению при приготовлении. Бактерии в этом случае выделяют молочную кислоту, питаясь крахмалами и сахаром.

Ферментация позволяет долго сохранять продукты, а также способствует выработке пробиотиков — это бактерии, которые необходимы для вывода токсинов, усвоения питательных веществ, а также стабильной работы внутренней экосистемы.

Что относится к ферментированным продуктам?

Список достаточно обширный, поэтому каждый может выбрать из него что-то на свой вкус.

  • Квашеные овощи: капуста, огурцы, лук, чеснок, кимчи, редис, болгарский перец, морковь, фасоль, свекла и яблоки.
  • Комбуча — чайный гриб;
  • Квас;
  • Соевый соус;
  • Кефир и йогурты;
  • Мисо — паста из соевых бобов;
  • Хамон — вяленое мясо;
  • Хлеб на закваске;
  • Сырой сыр — из непастеризованного молока.

В чем польза ферментированных продуктов?

Благодаря размножению дружественных кишечных бактерий, ферментированные продукты влияют на многие системы организма. Они способствуют:

  • Поддержке иммунной системы;
  • Выведению токсинов;
  • Нормализации работы ЖКТ;
  • Усвоению витаминов и минералов;
  • Борьбе с вредными бактериями;
  • Улучшению кожи.

Можно приготовить самостоятельно?

Можно и даже нужно. Так точно не будет сомнений в качестве продуктов и правильности ферментации.

  • Квашеные овощи. Принцип везде схожий: овощи или фрукты залить водой с добавлением соли и оставить для брожения при комнатной температуре. Рецепты разные, при желании можно добавить специи — они не помешают ферментации.
  • Кефир. Его можно сделать из непастеризованного молока с добавлением пробиотика или закваски. Также можно приготовить необычный кокосовый кефир — вместо обычного молока взять кокосовое и также добавить в него пробиотики. Для приготовления йогурта полученную смесь нужно поместить на 12–15 часов в йогуртницу или мультиварку.
  • Чайный гриб. Для этого нужно купить сам гриб, положить его в банку с заранее заваренным остывшим сладким черным чаем и накрыть марлей. Напиток будет готов через 5–10 дней.
  • Квас. Его приготовить тоже несложно: ржаные сухари нужно залить горячей водой, дать остыть, процедить жидкость и перелить ее в большую тару. После добавить сахар и дрожи, накрыть тонким полотенцем и оставить на ночь.

Количество ферментированных овощей из-за кислого вкуса лучше ограничивать, потому что они могут раздражать слизистую желудка, а также вызывать метеоризм и вздутие.

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Автор:

Екатерина Воробьева

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