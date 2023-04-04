Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления

Ферментированные — это такие продукты, которые подвергаются брожению при приготовлении. Бактерии в этом случае выделяют молочную кислоту, питаясь крахмалами и сахаром.

Ферментация позволяет долго сохранять продукты, а также способствует выработке пробиотиков — это бактерии, которые необходимы для вывода токсинов, усвоения питательных веществ, а также стабильной работы внутренней экосистемы.

Что относится к ферментированным продуктам?

Список достаточно обширный, поэтому каждый может выбрать из него что-то на свой вкус.

Квашеные овощи: капуста, огурцы, лук, чеснок, кимчи, редис, болгарский перец, морковь, фасоль, свекла и яблоки.

Комбуча — чайный гриб;

Квас;

Соевый соус;

Кефир и йогурты;

Мисо — паста из соевых бобов;

Хамон — вяленое мясо;

Хлеб на закваске;

Сырой сыр — из непастеризованного молока.

В чем польза ферментированных продуктов?

Благодаря размножению дружественных кишечных бактерий, ферментированные продукты влияют на многие системы организма. Они способствуют:

Поддержке иммунной системы;

Выведению токсинов;

Нормализации работы ЖКТ;

Усвоению витаминов и минералов;

Борьбе с вредными бактериями;

Улучшению кожи.

Можно приготовить самостоятельно?

Можно и даже нужно. Так точно не будет сомнений в качестве продуктов и правильности ферментации.

Квашеные овощи . Принцип везде схожий: овощи или фрукты залить водой с добавлением соли и оставить для брожения при комнатной температуре. Рецепты разные, при желании можно добавить специи — они не помешают ферментации.

. Принцип везде схожий: овощи или фрукты залить водой с добавлением соли и оставить для брожения при комнатной температуре. Рецепты разные, при желании можно добавить специи — они не помешают ферментации. Кефир . Его можно сделать из непастеризованного молока с добавлением пробиотика или закваски. Также можно приготовить необычный кокосовый кефир — вместо обычного молока взять кокосовое и также добавить в него пробиотики. Для приготовления йогурта полученную смесь нужно поместить на 12–15 часов в йогуртницу или мультиварку.

. Его можно сделать из непастеризованного молока с добавлением пробиотика или закваски. Также можно приготовить необычный кокосовый кефир — вместо обычного молока взять кокосовое и также добавить в него пробиотики. Для приготовления йогурта полученную смесь нужно поместить на 12–15 часов в йогуртницу или мультиварку. Чайный гриб . Для этого нужно купить сам гриб, положить его в банку с заранее заваренным остывшим сладким черным чаем и накрыть марлей. Напиток будет готов через 5–10 дней.

. Для этого нужно купить сам гриб, положить его в банку с заранее заваренным остывшим сладким черным чаем и накрыть марлей. Напиток будет готов через 5–10 дней. Квас. Его приготовить тоже несложно: ржаные сухари нужно залить горячей водой, дать остыть, процедить жидкость и перелить ее в большую тару. После добавить сахар и дрожи, накрыть тонким полотенцем и оставить на ночь.

Количество ферментированных овощей из-за кислого вкуса лучше ограничивать, потому что они могут раздражать слизистую желудка, а также вызывать метеоризм и вздутие.

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