Поджигателя леса в Геленджике арестовали за употребление наркотиков

Жителя Геленджика, подозреваемого по делу о поджоге леса на Маркотхском хребте, поместили под арест.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчины возбудили административное дело по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).

На основании решения суда от 30 августа, злоумышленник отбывает административный арест в изоляторе временного содержания ОМВД России по Геленджику, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода, чтобы сдать на металлолом, и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. Он признал свою вину. В отношении мужчины 30 августа возбудили уголовное дело за уничтожение или повреждение лесных насаждений в районе улицы Родниковой в микрорайоне Бобруковая Щель.

Пожар удалось ликвидировать 31 августа к 11:00. Площадь пожара оценивается примерно в 100 га. В тушении были задействованы 3 вертолета Ми-8 и 2 самолет-амфибия Бе-200 МЧС России по Краснодарскому, которые сбросили 1 млн 508 тыс. л воды. Пожар тушили 499 человек и 85 единиц техники. Пожар нанес большой урон окружающей среде. Выгорели уникальные растения. Только на частичное восстановление леса уйдет 10 лет, а вернуть прежний вид получится минимум через 70.