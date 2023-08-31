Кондратьев: лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 августа сообщил о полной ликвидации лесного пожара на склоне горы Маркотх в Геленджике.

«Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что произошедший пожар — это еще одно напоминание о том, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В МЧС сообщили о том, что беспилотная авиация провела мониторинг территорий, новых очагов не обнаружено. В 11:00 была объявлена полная ликвидация пожара.

По данным краевого лесопожарного центра, площадь пожара оценивается примерно в 100 га. В тушении пожара были задействованы 3 вертолета Ми-8 и 2 самолет-амфибия Бе-200 МЧС России по Краснодарскому, которые сбросили 1 млн 508 тыс. литров воды. Пожар тушили 499 человек и 85 едениц техники, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.