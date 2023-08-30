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Крупный лесной пожар в Геленджике локализовали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-lesnoj-pozhar-v-gelendzhike-lokalizovali
Крупный лесной пожар в Геленджике локализовали
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Возгорание на Маркотхском хребте началось 29 августа. В течение суток площадь возгорания в лесу достигла 118 га. Некоторые районы города окутал дым.

В 17:49 в МЧС России сообщили, что пожар в Геленджике удалось локализовать. Пожарные расчеты продолжают тушить огонь в горах.

«В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации.

Спасибо всем пожарным и спасателям за оперативную и слаженную работу», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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