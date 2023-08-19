ПФК «Кубань» на выезде уступил «Шиннику» со счетом 1:0

ФК «Шинник» в Ярославле 19 августа принимал «Кубань» в рамках шестого тура Первой лиги.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол матча с пенальти на 30 минуте забил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов. Во втором тайме ни одна команда забитыми мячами не отличилась.

ПФК «Кубань» в последних 5 матчах проиграл Махачкалинскому «Динамо» со счетом 2:0, «КамАЗу» — 2:0 и «Енисею» — 1:2, сыграла вничью с «Соколом» — 0:0 и выиграла у «Волгаря» — 2:0.

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