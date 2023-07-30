ПФК «Кубань» в гостях уступил махачкалинскому «Динамо»

ФК «Динамо» в Махачкале на стадионе «Труд» 30 июля принимал «Кубань» в рамках третьего тура Первой лиги.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

У «Динамо» голами отметились полузащитник Ражаб Магомедов на 43 минуте и полузащитник Никита Глушков — на 72 минуте.

Игроки «Кубани» распечатать ворота соперника не смогли. В первых трех турах «желто-зеленым» не везет, до этого они уступили «Енисею» и «Камазу».

Следующий матч «Кубань» проведет против астраханского «Волгаря» — 6 августа.

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