Скончался футболист, двукратный чемпион РСФСР и тренер «Кубани» Илья Миронский

Ветеран кубанского футбола Илья Миронский скончался на 78 году жизни. Об этом стало известно 29 июля.

Илья Миронский начинал свою карьеру как гандболист. В 23 года он стал игроком сильнейшей краснодарской команды «Станкостроитель».

В 1969 году Миронский закрепился в составе главной команды Краснодарского края — «Кубани». Он уходил и возвращался в команду, оставаясь верным клубу и региону, несмотря на предложения из разных уголков страны.

В 1976 году, когда «Кубань» покинула союзную лигу, Илья Миронский решил закончить с большим футболом. Но снова вернулся — 10 лет спустя он стал руководителем «Кубани» и вместе с Хамзой Багаповым привел команду к чемпионству в РСФСР.

Затем Миронский много лет играл в ветеранской команде «Кубань», становился чемпионом СССР и России.

«Мы потеряли сегодня игрока, тренера и руководителя, человека большой души, легендарного Илью Миронского. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в заявлении пресс-службы ПФК «Кубань».

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