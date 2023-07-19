Экс-футболист «Кубань-Холдинга» погиб в ходе СВО

О гибели 34-летнего футболиста Станислава Дорошенко стало известно 18 июля. В свое время он был у истоков создания ФК «Кубань-Холдинг».

«Большая семья «Кубань Холдинг» скорбит вместе с родными и близкими Стаса. Мы навсегда сохраним в сердцах добрую память о нашем друге», — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

Известно, что Дорошенко погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР. Он был родом из станицы Каневской. Его призвали на службу в рамках частичной мобилизации прошлой осенью. До этого он более 10 лет выступал в первенстве Павловского района по мини-футболу, сообщает РИА «Новости».

ФК «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской в 2021 году получил профессиональный статус и выступает во Второй лиге. До этого времени клуб выступал на любительских турнирах в регионе.

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