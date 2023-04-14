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В ходе СВО погиб 22-летний волейболист сборной Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hode-svo-pogib-22-letnij-volejbolist-sbornoj-krasnodarskogo-kraya
В ходе СВО погиб 22-летний волейболист сборной Краснодарского края
Фото пресс-службы министерства спорта и физической культуры Краснодарского края

Олег Пивень погиб 4 апреля при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Спортсмен был членом сборной Краснодарского края по волейболу, выступал за адыгейскую команду «Динамо-МГТУ» на Чемпионате России «Высшая Лига Б», был капитаном краснодарской команды «Динамо-ЦОП».

Похороны 22-летнего спортсмена пройдут 14 апреля в поселке Ильском Северского района, сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

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