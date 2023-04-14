В ходе СВО погиб 22-летний волейболист сборной Краснодарского края
Общество
14.04.2023 08:11
Олег Пивень погиб 4 апреля при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Спортсмен был членом сборной Краснодарского края по волейболу, выступал за адыгейскую команду «Динамо-МГТУ» на Чемпионате России «Высшая Лига Б», был капитаном краснодарской команды «Динамо-ЦОП».
Похороны 22-летнего спортсмена пройдут 14 апреля в поселке Ильском Северского района, сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.
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