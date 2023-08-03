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ПФК «Кубань» арендовал полузащитника «Рубина» Ленара Фаттахова

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-arendoval-poluzashhitnika-rubina-lenara-fattahova
ПФК «Кубань» арендовал полузащитника «Рубина» Ленара Фаттахова
ПФК «Кубань» арендовал полузащитника «Рубина» Ленара Фаттахова

О трансфере 20-летнего полузащитника в кубанский клуб стало известно 3 августа.

Ленар Фаттахов подписал с «Кубанью» арендное соглашение до конца текущего сезона. Он является воспитанником «Рубина». За первую и вторую команду казанского клуба он провел 55 матчей, в которых забил 11 голов. В марте 2022 года Фаттахов дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в матче с ЦСКА.

«Добро пожаловать в «желто-зеленую» семью!», — говорится в сообщении пресс-службы ПФК «Кубань».

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