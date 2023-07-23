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ПФК «Кубань» на выезде проиграл «Камазу»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-na-vyezde-proigral-kamazu
ПФК «Кубань» на выезде проиграл «Камазу»
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Матч 2 тура Первой лиги сезона 2023/24 прошел вечером 23 июля в Набережных Челных на стадионе «Камаз». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Камаза».

Счет в матче на 39 минуте открыл полузащитник «Камаза» Александр Гаглоев. На 86 минуте защитник хозяев поля Роман Мануйлов удвоил преимущество в счете.

После этого поражения «Кубань» занимает предпоследнее — 17 место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 30 июля на выезде против «Махачкалы».

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