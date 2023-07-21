ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Динамо»

Матч 1 тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 прошел вечером 21 июля на «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодар».

Счет в матче на 27 минуте открыл форвард «быков» Джон Кордоба дальним ударом. Мяч залетел в ворота рикошетом от защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

На 35 минуте «Краснодар» удвоил счет, благодаря голу Александра Черникова. После углового удара полузащитник гостей получил мяч и вколотил его в сетку ворот противника.

На 53 минуте «быки» довели счет до разгромного. Батчи изящно перекинул вратаря «Динамо» из-за пределов штрафной площади после выигранного единоборства у защитника хозяев.

«Динамо» удалось сократить отставание в счете на 61 минуте. Федор Смолов огорчил свою бывшую команду отличным ударом в дальний угол.

Следующий матч «Краснодар» проведет 27 июля на домашнем стадионе против «Спартака» в Кубке России.

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