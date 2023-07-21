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Полузащитник ФК «Краснодар» Никита Кривцов рассказал, как от безденежья ездил зайцем в электричках

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-fk-krasnodar-nikita-krivtsov-rasskazal-kak-ot-bezdenezhya-ezdil-zajtsem-v-elektrichkah
Полузащитник ФК «Краснодар» Никита Кривцов рассказал, как от безденежья ездил зайцем в электричках
Никита Кривцов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Кривцов играет за «быков» с 2021 года. Контракт с клубом подписан до 2026 года.

Футболист рассказал о своем детстве. Так, его отец работал грузчиком, а мать на птицефабрике. Отцу пришлось работать в две смены, когда футболист подрос и стал ездить на тренировки в другой город.

«В 6:00 уходил из дому и часов в 23:00 возвращался. Максимум два-три выходных в месяц. Конечно, уставал, но старался заработать — на бутсы мне, на проезд, на еду», — поделился Кривцов.

Когда у отца не было денег на билет для поезда, Кривцов ездил зайцем и бегал от контроллеров. С деньгами иногда помогали бабушка с дедушкой.

«После поступления в колледж появилась какая-никакая стипендия, стало полегче. Этот этап тоже нужно было преодолеть, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь», — цитирует полузащитника «Краснодара» интернет-портал «Чемпионат».

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