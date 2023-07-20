Трансляцию матча между ФК «Краснодар» и «Динамо» покажут в амфитеатре парка Галицкого

Футболисты «Краснодара» сыграют в гостях против ФК «Динамо» 21 июля на стадионе «ВТБ Арена». Начало в 19:00.

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В чемпионате РПЛ 2022/23 «быки» завершили на шестом месте, на счету «Краснодара» 48 очков в 30 матчах. Также «черно-зеленые» дошли до суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА по пенальти.

ФК «Динамо» закончили чемпионат России на девятой позиции. Они заработали 45 очков и 13 побед. В Кубке России «бело-голубые» финишировали на первой стадии полуфинала Пути регионов.

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