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Трансляцию матча между ФК «Краснодар» и «Динамо» покажут в амфитеатре парка Галицкого

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/translyatsiyu-matcha-mezhdu-fk-krasnodar-i-dinamo-pokazhut-v-amfiteatre-parka-galitskogo
Трансляцию матча между ФК «Краснодар» и «Динамо» покажут в амфитеатре парка Галицкого
Фото tripadvisor.com

Футболисты «Краснодара» сыграют в гостях против ФК «Динамо» 21 июля на стадионе «ВТБ Арена». Начало в 19:00.

В Telegram-канале указано, что вход свободный.

В чемпионате РПЛ 2022/23 «быки» завершили на шестом месте, на счету «Краснодара» 48 очков в 30 матчах. Также «черно-зеленые» дошли до суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА по пенальти.

ФК «Динамо» закончили чемпионат России на девятой позиции. Они заработали 45 очков и 13 побед. В Кубке России «бело-голубые» финишировали на первой стадии полуфинала Пути регионов.

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