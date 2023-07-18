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ФК «Краснодар» представил комплекты новой формы, развесив гигантские футболки на стадионе. Видео

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-predstavil-komplekty-formy-na-novyj-sezon-razvesiv-gigantskie-futbolki-na-stadione
ФК «Краснодар» представил комплекты новой формы, развесив гигантские футболки на стадионе. Видео

Комплекты игровой формы на сезон 2023/24 представил футбольный клуб «Краснодар». На видео в соцсетях гигантские футболки вывесили прямо на внешней стороне стадиона «быков».

Основной домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов — от темно-зеленого до неонового. Выездная форма будет в более мягких, светло-мятных тонах. Особенность этого комплекта — перламутровая эмблема с цветовым переливом.

Весь процесс создания экипировки — от разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством — проводили специалисты клуба. Форма доступна в интернет-магазине и в официальных клубных магазинах в Краснодаре.

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