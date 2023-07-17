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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет команду этим летом

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-krasnodara-eduard-spertsyan-ne-pokinet-komandu-etim-letom
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет команду этим летом
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Как отмечают спортивные аналитики, Сперцян останется в составе «быков» до зимы.

Эксперты уверены, что 23-летний футболист начнет новый сезон в ФК «Краснодар», при этом между руководством клуба и Сперцяном есть договоренность о том, что он сможет покинуть «Краснодар» летом в случае достойного предложения. Сумма отступных Сперцяна с клубом составляет 15 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

Читайте также: ФК «Краснодар» хочет получить за полузащитника Эдуарда Сперцяна 18 млн евро.

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