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ФК «Краснодар» хочет получить за полузащитника Эдуарда Сперцяна 18 млн евро

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-hochet-poluchit-za-poluzashhitnika-eduarda-spertsyana-18-mln-evro?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
ФК «Краснодар» хочет получить за полузащитника Эдуарда Сперцяна 18 млн евро
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Стали известные подробности возможного перехода  23-летнего полузащитника ФК «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

По данным итальянских СМИ, руководство ФК «Краснодар» оценивает атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна в 18 млн евро.

Игроком заинтересовались несколько европейских клубов, в том числе «Интер», «Фиорентина», «Сассуоло», «Боруссия» (Менхенгладбах) и другие клубы. По данным источника, фаворитом в борьбе за армянского футболиста является «Аякс».

На счету Эдуард Сперцяна 14 голов и 14 результативных передач в 41 матче за «Краснодар.» «Быки» по итогам сезона РПЛ занял 6-е место, пишет SportItalia.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» поднял цену на полузащитника Сперцяна до 12 млн евро. Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ сезона 2022/23.

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