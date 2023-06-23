ФК «Краснодар» хочет получить за полузащитника Эдуарда Сперцяна 18 млн евро

Стали известные подробности возможного перехода 23-летнего полузащитника ФК «Краснодар» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

По данным итальянских СМИ, руководство ФК «Краснодар» оценивает атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна в 18 млн евро.

Игроком заинтересовались несколько европейских клубов, в том числе «Интер», «Фиорентина», «Сассуоло», «Боруссия» (Менхенгладбах) и другие клубы. По данным источника, фаворитом в борьбе за армянского футболиста является «Аякс».

На счету Эдуард Сперцяна 14 голов и 14 результативных передач в 41 матче за «Краснодар.» «Быки» по итогам сезона РПЛ занял 6-е место, пишет SportItalia.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» поднял цену на полузащитника Сперцяна до 12 млн евро. Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ сезона 2022/23.