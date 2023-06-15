СМИ: ФК «Краснодар» поднял цену на полузащитника Сперцяна до 12 млн евро

Информация о том, что «Краснодар» поднял цену на воспитанника своей Академии, появилась 15 июня.

Сумма, которую клуб хочет получить в качестве компенсации за трансфер 23-летнего полузащитника Эдуарда Сперцяна, составляет 12 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются амстердамский «Аякс» и французский «Марсель». «Аякс» готов заплатить за футболиста 9 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ сезона 2022/23. В прошедшем чемпионате армянский футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.