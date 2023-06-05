Футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ в сезоне

Итоги ушедшего сезона в российском чемпионате подвели 4 июня на торжественной церемонии вручения премии Герои РПЛ.

Эксперты признали игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим полузащитником РПЛ сезона 2022/23. В прошедшем чемпионате армянский футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Кроме того, Сперцян вошел в символическую сборную РПЛ этого сезона на позиции левого полузащитника. Других футболистов «Краснодара» и «Сочи» там не оказалось.

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