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Футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ в сезоне

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolista-krasnodara-eduarda-spertsyana-priznali-luchshim-poluzashhitnikom-rpl-v-sezone
Футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна признали лучшим полузащитником РПЛ в сезоне
Фото t.me/premierliga

Итоги ушедшего сезона в российском чемпионате подвели 4 июня на торжественной церемонии вручения премии Герои РПЛ.

Эксперты признали игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим полузащитником РПЛ сезона 2022/23. В прошедшем чемпионате армянский футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Кроме того, Сперцян вошел в символическую сборную РПЛ этого сезона на позиции левого полузащитника. Других футболистов «Краснодара» и «Сочи» там не оказалось.

Читайте также: ФК «Краснодар» в заключительном матче РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» и занял 6 место в турнирной таблице.

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