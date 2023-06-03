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ФК «Краснодар» в заключительном матче РПЛ сыграл вничью с «Ахматом»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-v-zaklyuchitelnom-matche-rpl-sygral-vnichyu-s-ahmatom
ФК «Краснодар» в заключительном матче РПЛ сыграл вничью с «Ахматом»
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Заключительный матч 30 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 3 июня на стадионе «Ахмат Арена». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 66 минуте матча счет открыли «быки» — Эдуард Сперцян передал мяч Ильзату Ахметову, а тот в штрафной отдал пас на Кордобу, который забил первый гол.

Уже на 70 минуте счет сравнялся — Ислам Альсултанов у линии штрафной забрал мяч у Матвея Сафонова, а Иван Олейников сделал пас на Владислава Камилова, который и сравнял счет.

«Ахмат» вышел вперед на 78 минуте. Евгений Харин выполнил подачу в район ворот, где защитник неудачно отбил мяч к линии штрафной, откуда ударил Иван Олейников, а мяч рикошетом от ноги Сергея Петрова залетел под перекладину.

На 91 минуте счет сравнял Олакунле Олусегун — Сперцян сделал передачу в район дальней штанги, где Олусегун переправил мяч в сетку ворот.

Сезон в Российской Премьер-лиге завершился для «быков» результативной ничьей в Грозном и 6 строчкой в таблице. Впереди Суперфинал Кубка 11 июня на стадионе «Лужники».

Читайте также: ФК «Краснодар» планирует организовать показ матча суперфинала Кубка России на домашнем стадионе.

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