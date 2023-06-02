СМИ: ФК «Краснодар» планирует организовать показ матча суперфинала Кубка России на домашнем стадионе

Трансляцию матча с ЦСКА в рамках суперфинала Фонбет Кубка России могут организовать для болельщиков, которые не смогут поддержать команду в Москве.

Сейчас в клубе обсуждают вариант установки большого экрана внутри стадиона. Кроме того, после того, как матч завершится, на стадионе планируют организовать активности с творческими коллективами, сообщает «РБ Спорт».

Суперфинал турнира пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в 17:00.

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