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СМИ: ФК «Краснодар» планирует организовать показ матча суперфинала Кубка России на домашнем стадионе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-fk-krasnodar-planiruet-organizovat-pokaz-matcha-superfinala-kubka-rossii-na-domashnem-stadione
СМИ: ФК «Краснодар» планирует организовать показ матча суперфинала Кубка России на домашнем стадионе
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Трансляцию матча с ЦСКА в рамках суперфинала Фонбет Кубка России могут организовать для болельщиков, которые не смогут поддержать команду в Москве.

Сейчас в клубе обсуждают вариант установки большого экрана внутри стадиона. Кроме того, после того, как матч завершится, на стадионе планируют организовать активности с творческими коллективами, сообщает «РБ Спорт».

Суперфинал турнира пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в 17:00.

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