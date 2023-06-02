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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против «Ахмата»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-pokazhut-vyezdnoj-match-bykov-protiv-ahmata
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут выездной матч «быков» против «Ахмата»
Фото из соцсетей

Матч заключительного тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Краснодаром» пройдет 3 июня в 17:00 в Грозном.

Выездной матч «быков» покажут в прямой трансляции в амфитеатре парка «Краснодар». Все желающие смогут посмотреть его бесплатно.

Перед трансляцией матча — в 16:00 футболист «Краснодара» Никита Кривцов пообщается с болельщиками и раздаст им автографы.

Перед заключительным туром РПЛ «Краснодар» занимает 6 место в турнирной таблице с 47 набранными очками. «Ахмат» находится на 5 месте с 49 очками. В случае победы «быки» займут 5 место в чемпионате.

Читайте также: по данным РФС, ФК «Краснодар» вошел в топ-5 самых убыточных клубов РПЛ по итогам 2022 года.

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