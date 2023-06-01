ФК «Краснодар» вошел в топ-5 самых убыточных клубов РПЛ по итогам 2022 года

РФС опубликовал финансовую отчетность клубов РПЛ и Первой лиги за 2022 год, согласно которой «Краснодар» показал убыток 1,175 млрд 446 млн рублей.

Согласно опубликованным документам, самым убыточным футбольным клубом РПЛ по итогам 2022 года стал «Спартак», показавший убыток более 2 млрд рублей.

Второе место занял «Краснодар». Также в пятерке ЦСКА (убыток 454 млн рублей),«Химки» (убыток 310,2 млн рублей) и «Торпедо» (541,2 млн рублей).

В лидерах по чистой прибыли за 2022 год показали «Крылья Советов» (777,5 млн рублей.), «Сочи» (750,3 млн рублей) и «Зенит» (647,5 млн рублей).

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