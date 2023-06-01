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Защитник ФК «Краснодар» Вячеслав Литвинов избежал дополнительной дисквалификации

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-fk-krasnodar-vyacheslav-litvinov-izbezhal-dopolnitelnoj-diskvalifikatsii
Защитник ФК «Краснодар» Вячеслав Литвинов избежал дополнительной дисквалификации
Фото ФК «Краснодар»

По результатам матча с ЦСКА 29-го тура чемпионата России КДК РФС не стал ужесточать дисквалификацию игроку «Краснодара» Литвинову.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА прошел 27 мая со счетом 0:0. В середине второго тайма Литвинов был отстранен от игры за грубый подкат.

«Литвинов не приехал на заседание, был на тренировке. Мы посмотрели видео, приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — пояснил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Кроме того, комитет оштрафовал главного тренера «быков» за выход из технической зоны на сумму в 30 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости Спорт».

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