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ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с ЦСКА

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-doma-sygral-vnichyu-s-tsska
ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с ЦСКА
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 29 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 27 мая на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Обе команды по ходу матча имели реальные шансы открыть счет, но не сумели их реализовать. На 57 минуте встречи «Краснодар» остался в меньшинстве — за грубый фол удалили защитника Вячеслава Литвинова.

После этой ничьи «Краснодар» сохранил 6 место в турнирной таблице РПЛ. Заключительный матч чемпионата «быки» проведут 3 июня на выезде против «Ахмата».

Читайте также: ФК «Краснодар» разгромил «Ростов» в матче 28 тура РПЛ. Южное дерби состоялся 21 мая в Краснодаре и завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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