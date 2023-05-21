ФК «Краснодар» разгромил «Ростов» в матче 28 тура РПЛ

Матч 28 тура Российской премьер-лиги МИР между «Краснодаром» и «Ростовом» состоялся 21 мая в Краснодаре.

В первом тайме быки забили три гола. Краснодарский полузащитник Алексей Ионов открыл счет уже на 3-й минуте игры. На 10-й минуте встречи преимущество «Краснодара» удвоил форвард Джон Кордоба. На 29-й минуте Кордобу заменили на форварда Александра Кокшарова, который уже на 33-й минуте отправил третий мяч в ворота «Ростова».

Игра завершилась со счетом 3:0. «Краснодар» с 46 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

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