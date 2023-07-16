ПФК «Кубань» уступил «Енисею» в стартовом матче сезона Первой лиги
Спорт
16.07.2023 20:25
Первый матч сезона футбольной национальной лиги прошел 16 июля на краснодарском стадионе «Кубань».
ПФК «Кубань» потерпел поражение от «Енисея» из Красноярска со счетом 1:2.
Голами у гостей отметились Антон Орлов на 17-й минуте и Виталий Стежко на 69-й минуте игры.
Полузащитник «Кубани» Гаррик Левин забил на 47-й минуте матча.
В следующем туре Первой лиги «Кубань» в гостях сыграет против «КАМАЗа» из Набережных Челнов — 23 июля.
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