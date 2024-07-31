Пассажиры сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда прибыли в Адлер

Пассажиров поезда Казань — Адлер встретили на вокзале 31 июля. Они рассказали об аварии и эвакуации из сошедших с рельсов вагонов поезда.

«Мы из «хороших» вагонов, которым повезло. Когда вагоны падали, был какой-то сильный толчок. Мы его почувствовали, а потом уже в окно увидели, что вагоны лежат. Было страшно, но мы с детьми, для нас было главное в панику не впадать», — поделилась одна из пассажирок поезда.

Многие пассажиры отмечали, что власти и экстренные службы быстро отреагировали на ЧП и оказали пострадавшим своевременную помощь.

«В целом, нормально. Было страшно, но наши власти быстро отреагировали, все быстро устранили, оказали помощь… Помогали друг другу и люди из соседних вагонов», — сказал один из пассажиров.

После аварии на перегоне Гремячая — Котельниково пассажиров пострадавшего поезда отправили в Адлер двумя составами. Часть пассажиров ехали в поезде № 491, еще часть — в резервном составе № 901.

«Сначала было непонятно, а потом стало спокойно, потому что все хорошо отреагировали, все сделали. Нормально. Мы благодарны властям, что все хорошо прошло. Мы находились довольно далеко, со стороны наблюдали. Переживали, немножко, конечно», — вспоминает пассажир поезда Казань — Адлер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария в Волгоградской области произошла 29 июля из-за «КамАЗа», выехавшего на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист поезда № 491 Казань — Адлер применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

В составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. Из-за схода вагонов пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. В настоящее время в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе трое детей.