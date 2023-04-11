Пасха 2023: истоки и традиции праздника

Один из самых главных праздников в христианстве в 2023 году отмечают 16 апреля. Праздник посвящен Воскресению Иисуса Христа после распятия. Пожалуй, это один из немногих христианских праздников, который любят и отмечают даже неверующие.

Когда отмечают?

У Пасхи нет фиксированной даты, поэтому каждый год празднование сдвигается. Это связано с тем, что дату рассчитывают по лунному календарю. Согласно Евангелию, Христа распяли, «когда солнце померкло». Поэтому Пасха, Воскресение Христово, обязательно должна выпадать на полнолуние и воскресенье.

Пасху отмечают в первое воскресенье после полнолуния, наступившего за Днем весеннего равноденствия. Кроме того, христианская Пасха всегда отмечается после иудейской. Поэтому праздник выпадает каждый год на разные дни, обычно в промежуток между 4 апреля и 8 мая. В 2023 году Пасху отмечают 16 апреля.

История

Название восходит к слову «пасах», что с иврита переводится как «пройти мимо». В еврейской традиции Пасху или, точнее, Песах отмечают в память исхода еврейского народа из Египта. В православии у этого слова смысл иной — «переход от смерти к жизни, от земли — к небу».

Евангелие гласит, что после распятия Христа его ученик Иосиф Аримафейский обратился к прокуратору Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело. Пилат позволил и тогда Иосиф похоронил Христа в пещере в саду у Голгофы, завалив вход в склеп тяжелым камнем.

Через три дня, на рассвете в воскресенье, к пещере пришли женщины — ученицы Христа и увидели, что камень сдвинут, а тела нет. В пещере находился ангел, который сказал: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из мертвых». Женщины рассказали о чуде остальным ученикам Христа. После и сам Иисус явился Марии Магдалине и своим ученикам. День недели, в который воскрес Иисус, назвали воскресеньем.

Также, согласно евангелическим текстам, после смерти душа Христа спустилась в ад, но, так как грехов на ней не было, ад не сумел ее удержать. Душа разрушила врата ада, освободила души праведников и вознеслась к Богу-отцу в рай. Так Христос открыл путь в рай всем праведникам, уверовавшим в него.

Традиции

Пасхе предшествует семинедельный Великий пост. В это время верующие отказываются от продуктов животного происхождения и посещают особые богослужения.

На последней неделе, которую называют Страстной, верующие готовятся к празднику Воскресения. Например, в Чистый четверг принято приводить в порядок дом, красить яйца и ходить в храмы на исповедь. Интересно, что традицию генеральной уборки и приготовления пасхальных блюд в этот день соблюдают даже многие неверующие.

В воскресенье все православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе/воскрес!». Ответом на это является фраза: «Воистину воскресе/воскрес!». За этим следует троекратные поцелуи в щеку.

Празднование Пасхи продолжается семь дней — Светлая седмица включает в себя праздничное воскресенье и последующие шесть дней. В течение всей Пасхальной недели в храмах проходят особые богослужения. Церковное празднование Пасхи в православии продолжается 40 дней, до самого Вознесения.

Угощение

Пасха — это праздник, на который принято подавать обильное угощение. Главными символами праздника являются куличи, пасхи и крашеные яйца. Традиция обмениваться крашеными яйцами идет из евангелических текстов. Согласно им, весть о воскрешении Христа принесла императору Тиберию Мария Магдалина. Она подала императору яйцо. Он отказался поверить в Воскресение и сказал, что это так же невероятно, как если бы белое яйцо вдруг стало красным. Яйцо тут же покраснело. Оттуда и пошла традиция красить яйца и чаще всего именно в красный цвет.

Куличи по традиции пекут из дрожжевого теста. Он должен быть высоким, круглым и с изображением креста на верхушке. Считается, что если хозяйке удался кулич, то в семье все будет благополучно.

Праздничный завтрак принято начинать с первыми лучами солнца. Первыми нужно попробовать крашеные яйца, пасхальный кулич и творожную пасху. У каждого блюда есть свой символический смысл: яйца символизируют жизнь, кулич — тело Христа, а пасха — гробницу Иисуса.

Игры

Любимая традиция всех детей и многих взрослых — игра в битки. Нужно попытаться разбить крашеное яйцо другого игрока своим так, чтобы скорлупа твоего «битка» осталась целой.

Кроме того, есть игра, в которой крашеные яйца катят по деревянным желобам, стараясь сбить яйцо соперника. Победитель забирает все сбитые яйца. Также на Пасху принято устраивать народные гуляния с хороводами, песнями и играми.

В старину в деревнях был обычай волочебных песен. По домам ходили люди, они пели специальные песни, поздравляли хозяев, желали счастья и обильного урожая. Хозяева в ответ давали волочебникам деньги и угощения.

Помощь

Существует обычай в Пасхальную неделю приносить дары нуждающимся. В старину на Пасху русская знать отправляла подарки в богадельни, приюты, больницы и тюрьмы. Также было принято подавать нищим странникам, так как в народе говорили, что «от Пасхи до Вознесения странствует по земле Христос с апостолами, испытывая милосердие и доброту каждого».

Что нельзя делать на Пасху

Издревле в Светлую неделю запрещалось злословить, ссориться, заниматься тяжелым физическим трудом, выбрасывать еду, охотиться и рыбачить. Также не рекомендовалось злоупотреблять алкогольными напитками и переедать, все-таки Пасха — это праздник не тела, а души.

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