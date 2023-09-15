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Оставившую без воды три района Кубани аварию ликвидировали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostavivshuyu-bez-vody-tri-rajona-kubani-avariyu-likvidirovali
Оставившую без воды три района Кубани аварию ликвидировали
Оставившую без воды три района Кубани аварию ликвидировали

Об этом 15 сентября сообщили в МЦУ Новороссийска.

По данным ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод», авария устранена. Выход на плановый режим подачи воды жителям Новороссийска планируется в течение 6 часов с 6:40.

После выхода Троицкого группового водопровода на обычный режим подача водоснабжения будет восстановлена. Воду населению будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без воды из-за аварии на магистральном водопроводе остались жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. В Крымском районе в поселениях, где отключили воду — Крымск, Троицкое, Нижнебаканское, Молдаванское и Южное — 15 сентября школы будут работать с 10:00 без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы.

В Новороссийске подача холодной воды была полностью прекращена. В Геленджике без воды остались Кабардинка, Виноградное, Марьина роща, микрорайоны Марьинский, Тонкий мыс, Голубая бухта, Северный и район от улицы Морской до микрорайона Северного. Специалисты ночью 15 сентября провели сварочные работы на поврежденном участке трубы.

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