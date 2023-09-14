Новороссийск и Геленджик 14 сентября останутся без воды из-за крупной аварии

Аварийная ситуация возникла накануне вечером на Троицком групповом водопроводе на участке между насосными станциями 2-го и 3-го подъема.

В связи с этим 14 сентября с 10:00 подачу воды в Новороссийск полностью прекратят на 18 часов. Выход на плановый режим работы планируют в течение 6 часов после завершения ремонтных работ.

Из-за аварии, 14 сентября холодную воду в Новороссийске подают по графику:

утром — с 6:00 до 8:00;

вечером — с 18:00 до 20:00.

Во время отключения воду местным жителям будут подвозить автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по телефонам: 8 (8617) 90-98-60 и 30-98-61, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Крупная авария на Троицком водопроводе затронула и жителей Геленджик. С 8:00 подача холодной воды в город-курорт прекратится.

«На устранение аварии потребуется ориентировочно 24 часа. Точное время устранения аварии будет определено после оценки характера повреждения водовода», — говорится в сообщении «Концессий водоснабжения — Геленджик».

В зону отключения попадает почти половина Геленджика со стороны Тонкого мыса, Марьина роща, Голубая бухта, Кабардинка и Виноградное.

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