Жители Крымска остались без воды из-за крупной аварии на водоводе

В городе вечером 13 сентября произошла серьезная авария на водопроводе. В связи с ремонтными работами 14 сентября воду в городе отключат полностью.

«С 10:00 для ликвидации аварийной ситуации будет прекращена подача воды абонентам на 100% ориентировочно на 18:00. Во всем городе, кроме микрорайона «Надежда», воды не будет. Выход на плановый режим подачи воды в течение 6 часов после окончания работ», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

Жителей города попросили запастись питьевой и технической водой.

В связи с аварией детские сады 14 сентября в Крымске будут работать до обеда. После обеда будет работать только дежурная группа для остронуждающихся родителей. Для таких групп наберут необходимое количество воды.

В школах Крымска 14 сентября введут сокращенное расписание для учеников второй смены.

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