Семь улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без воды из-за аварии

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Прикубанском округе поизошло утром 10 сентября.

В настоящее время без воды находятся жители домов на улицах 9-я Тихой, Душистой, Высотной, Думской, Зеленоградской, Апрельской, 5-я Дорожной.

Причиной отключения стало повреждение задвижки на магистральном водоводе диаметром 300 мм на улице 9-я Тихой, 5. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 сентября из-за прорыва водопровода в Прикубанском округе без воды остались четыре многоэтажки.