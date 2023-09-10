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Семь улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без воды из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
Семь улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без воды из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Прикубанском округе поизошло утром 10 сентября.

В настоящее время без воды находятся жители домов на улицах 9-я Тихой, Душистой, Высотной, Думской, Зеленоградской, Апрельской, 5-я Дорожной.

Причиной отключения стало повреждение задвижки на магистральном водоводе диаметром 300 мм на улице 9-я Тихой, 5. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 сентября из-за прорыва водопровода в Прикубанском округе без воды остались четыре многоэтажки.

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