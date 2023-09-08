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Авария оставила без воды четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-ostavila-bez-vody-chetyre-mnogoetazhki-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Авария оставила без воды четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара
Фото pexels.com

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Прикубанском округе произошло 8 сентября около 9:20.

Прорыв водопровода оставил без воды дома № 32, № 44, № 42 и № 46 на улице Яна Полуяна.

Для жителей организован подвоз воды. Автоцистерна базируется на улице Яна Полуяна, 40.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 сентября из-за аварии без воды остались 6 улиц в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

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