Авария оставила без воды четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Прикубанском округе произошло 8 сентября около 9:20.

Прорыв водопровода оставил без воды дома № 32, № 44, № 42 и № 46 на улице Яна Полуяна.

Для жителей организован подвоз воды. Автоцистерна базируется на улице Яна Полуяна, 40.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 сентября из-за аварии без воды остались 6 улиц в Фестивальном микрорайоне Краснодара.