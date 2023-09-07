Из-за аварии без воды остались 6 улиц в Фестивальном микрорайоне Краснодара

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 сентября в 19:22.

Из-за утечки на подземном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм на улице Ковалева, 4 отключено холодное водоснабжение. Без воды остались жители улиц Ковалева, Атарбекова, Петина, Тургенева, Яна Полуяна и Памяти Чернобыльцев.

На месте уже работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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