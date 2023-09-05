Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Около 6 тыс. жителей Новороссийска остались без горячей воды из-за аварии на водоводе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-6-tys-zhitelej-novorossijska-ostalis-bez-goryachej-vody-iz-za-avarii-na-vodovode
Около 6 тыс. жителей Новороссийска остались без горячей воды из-за аварии на водоводе
Фото pixabay.com

Утечка теплоносителя произошла 5 сентября около котельной «Южная» на улице Героев Десантников, 65.

Чтобы предотвратить подтопление многоквартирного дома на улице Героев Десантников, 51 с 11:00 отключили подачу горячей воды в многоквартирные дома на 20 улицах. Всего под отключение попали 6 тыс. жителей 153 многоквартирных домов.

Ремонтные работы планируют завершить к 18:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: из-за аварии на водоводе без воды остались жители более 20 улиц в Туапсе.

Статьи
Топ-5 самых странных религий
Топ-5 самых странных религий
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
5 советов по уходу за лежачими больными
5 советов по уходу за лежачими больными
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Как снять боль в мышцах после активной тренировки
Как снять боль в мышцах после активной тренировки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях