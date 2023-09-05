Около 6 тыс. жителей Новороссийска остались без горячей воды из-за аварии на водоводе

Утечка теплоносителя произошла 5 сентября около котельной «Южная» на улице Героев Десантников, 65.

Чтобы предотвратить подтопление многоквартирного дома на улице Героев Десантников, 51 с 11:00 отключили подачу горячей воды в многоквартирные дома на 20 улицах. Всего под отключение попали 6 тыс. жителей 153 многоквартирных домов.

Ремонтные работы планируют завершить к 18:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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