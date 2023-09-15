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В Крымском районе завершаются работы по ликвидации крупной аварии на водоводе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-zavershayutsya-raboty-po-likvidatsii-krupnoj-avarii-na-vodovode
В Крымском районе завершаются работы по ликвидации крупной аварии на водоводе
Фото t.me/sergeyi_les

Специалисты ночью 15 сентября провели сварочные работы на поврежденном участке трубы.

«Работы по восстановлению магистрального трубопровода находятся в завершающей стадии. Специалисты практически завершили все необходимые работы. Около 6 часов потребуется, чтобы заполнить систему», — написал в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Он добавил, что специалисты делают все возможное, чтобы качественно и максимально оперативно завершить ремонт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без воды из-за аварии на магистральном водопроводе остались жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. В Крымском районе в поселениях, где отключили воду — Крымск, Троицкое, Нижнебаканское, Молдаванское и Южное — 15 сентября школы будут работать с 10:00 без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы.

В Новороссийске подача холодной воды полностью прекращена. В Геленджике без воды остались Кабардинка, Виноградное, Марьина роща, микрорайоны Марьинский, Тонкий мыс, Голубая бухта, Северный и район от улицы Морской до микрорайона Северного. Аварию планируют устранить к утру 15 сентября.

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