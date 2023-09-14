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Из-за крупной аварии на Троицком водопроводе без воды остаются три района Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-krupnoj-avarii-na-troitskom-vodoprovode-bez-vody-ostayutsya-tri-rajona-kubani
Из-за крупной аварии на Троицком водопроводе без воды остаются три района Кубани
Фото t.me/sergeyi_les

Ремонт Троицкого группового водопровода продолжается. Без воды частично остались жители Крымского района, Геленджика и Новороссийска.

В Крымском районе в поселениях, где отключили воду — Крымск, Троицкое, Нижнебаканское, Молдаванское и Южное — 15 сентября школы будут работать с 10:00 без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы. Адреса расположения цистерн с водой можно посмотреть в Telegram-канале главы района Сергея Лесь.

В Новороссийске подача холодной воды полностью прекращена — остался только неприкосновенный пожарный запас. Адреса подвоза можно посмотреть в Telegram-канале МУП «Водоканал города Новороссийска».

В Геленджике без воды остались Кабардинка, Виноградное, Марьина роща, микрорайоны Марьинский, Тонкий мыс, Голубая бухта, Северный и район от улицы Морской до микрорайона Северного. По поводу организации подвоза воды можно обращаться по телефону круглосуточного колл-центра ООО «КВГ»: +7(86141)-2-10-33.

Аварию планируют устранить к утру 15 сентября, сообщает МЦУ Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без воды из-за аварии на магистральном водопроводе остались жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района.

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