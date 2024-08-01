Остались без жилья: последствия пожара в трехэтажном здании в центре Краснодара

Пожар в многоквартирном доме на улице Чапаева произошел вечером 31 июля. Во многие квартиры сейчас нельзя зайти и забрать вещи — здание может обвалиться. Решается вопрос, можно ли его восстановить.

Пламя распространялось с огромной скоростью из-за особенности строения — в отделке фасада использовали дранку. Почти во всех квартирах обвалилась крыша. Люди сейчас оценивают ущерб.

В своей квартире Людмила Брежнева жила более 40 лет. В момент пожара у нее были гости. Запах гари женщина с подругой почувствовали около 21:00, выглянули в окно и увидели пламя.

«Я выбежала на улицу. На мою квартиру только через час пожар перекинулся. Надеялась, что все-таки быстро потушат, но, к сожалению…. Я до сих пор в шоке, до сих пор не осознаю, что случилось. Все, без жилья», — рассказывает пострадавшая Людмила Брежнева.

С большим ущербом остались и арендаторы помещений. Магазины находились в самом конце сгоревшего дома, но пламя дошло и до них.

«Пожар был достаточно сильным на крыше, сильно дымилось. Как видите, значительную часть залило, а часть пострадала от залы», — говорит сотрудник книжного магазина Влад Балабанов.

Пострадали не только книги, но и исторические фрагменты здания, к примеру, потолок из лепнины. Хоть этот дом не считается памятником архитектуры, но имеет богатую историю.

«На улице Чапаева расположен ценный объект историко-градостроительной среды — это доходный дом с торговыми помещениями на первом этаже. Интересно, что это одна из построек нашего города, которая, возможно, была возведена в XIX веке», — рассказывает кандидат исторических наук Константин Гусев.

На месте происшествия работали порядка 60 специалистов и 18 единиц техники. В кратчайшие сроки огонь удалось локализовать на площади 300 кв. м. Пожар потушили спустя восемь часов. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар начался на втором этаже трехэтажного дома 31 июля в 21:00. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 40 человек. Двух жильцов разместили в гостинице.

Из-за тушения возгорания пришлось временно перекрыть движение транспорта от Красной до Рашпилевской. Ликвидировать пожар удалось 1 августа в 4:49.