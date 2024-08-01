Двух жильцов загоревшегося дома в центре Краснодара разместили в гостинице

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Чапаева произошел вечером 31 июля.

Всю ночь пожарные боролись с огнем. После пожара нескольким жильцам дома потребовалось временное жилье.

Администрация Западного округа временно разместила двух жильцов пострадавшей от огня квартиры в гостинице. Жительница другой квартиры будет жить у родственников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар начался на втором этаже трехэтажного дома 31 июля в 21:00 . Из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 40 человек.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. Из-за тушения возгорания пришлось временно перекрыть движение транспорта от Красной до Рашпилевской. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировать пожар удалось 1 августа в 4:49