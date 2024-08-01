Крупный пожар в жилом доме в центре Краснодара потушили спустя почти 8 часов

Пожар в жилом многоквартирном доме на улице Чапаева начался 31 июля в 21:00. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

Около 00:00 1 августа пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Полностью потушили пожар 1 августа в 4:49, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар начался на втором этаже трехэтажного дома. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 100 кв. м. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 40 человек.

Позже площадь возгорания увеличилась до 300 кв. метров. Из-за тушения пожара временно перекрывали движение транспорта от Красной до Рашпилевской. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.