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Крупный пожар произошел в трехэтажном здании в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-proizoshel-v-trehetazhnom-zdanii-v-tsentre-krasnodara
Фото "Кубань 24"

Возгорание случилось на улице Чапаева в историческом центре города 31 июля в 21:02.

Пожарные подразделения прибыли на место в 21:06 и установили, что произошло возгорание на втором этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 100 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 16 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что из горящего здания на Чапаева самостоятельно эвакуировались около 40 человек.

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